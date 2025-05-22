Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Експерт пояснив, чи можуть росіяни захопити Суми

Експерт пояснив, чи можуть росіяни захопити Суми

Ua en ru
Дата публікації: 22 травня 2025 11:41
Наступ РФ на Суми — прорив неможливий, напрямок повністю під контролем ЗСУ
Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗМІ

Ситуація на Сумському напрямку залишається стабільною та контрольованою, попри близькість до кордону з Росією. Українські сили утримують позиції.

Про це заявив експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 22 травня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на Сумському напрямку

Бобиренко зазначив, що попри близькість до кордону та складний рельєф, ситуація на Сумському напрямку залишається стабільною.

"Три дороги, але вони під контролем нашим і вогневим, і той прорив оборони неможливий. Зате тут рай для ДРГ-шників, для снайперів. Знову ж чому? Тому що ландшафт", — сказав він.

Експерт, посилаючись на слова військових, додав, що бригади відпускають людей у планові відпустки, фронт тримається, а це показує контрольованість ситуації на Сумському напрямку.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін може планувати наступ на місто Суми, аби використати це як інструмент тиску на Україну під час майбутніх мирних переговорів.

Також ми повідомляли, що у Сумській області вже евакуювали понад 52 тисячі жителів із територій, що зазнають постійних обстрілів і перебувають під загрозою.

ЗСУ Суми Сумська область окупанти війна в Україні наступ
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /