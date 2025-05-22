Наступ РФ на Суми — прорив неможливий, напрямок повністю під контролем ЗСУ

Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗМІ

Ситуація на Сумському напрямку залишається стабільною та контрольованою, попри близькість до кордону з Росією. Українські сили утримують позиції.

Про це заявив експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 22 травня.

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Ситуація на Сумському напрямку

Бобиренко зазначив, що попри близькість до кордону та складний рельєф, ситуація на Сумському напрямку залишається стабільною.

"Три дороги, але вони під контролем нашим і вогневим, і той прорив оборони неможливий. Зате тут рай для ДРГ-шників, для снайперів. Знову ж чому? Тому що ландшафт", — сказав він.

Експерт, посилаючись на слова військових, додав, що бригади відпускають людей у планові відпустки, фронт тримається, а це показує контрольованість ситуації на Сумському напрямку.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін може планувати наступ на місто Суми, аби використати це як інструмент тиску на Україну під час майбутніх мирних переговорів.

Також ми повідомляли, що у Сумській області вже евакуювали понад 52 тисячі жителів із територій, що зазнають постійних обстрілів і перебувають під загрозою.