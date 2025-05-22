Наступление РФ на Сумы - прорыв невозможен, направление полностью под контролем ВСУ

Российский военный. Иллюстративное фото: росСМИ

Ситуация на Сумском направлении остается стабильной и контролируемой, несмотря на близость к границе с Россией. Украинские силы удерживают позиции.

Об этом заявил эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 22 мая.

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Ситуация на Сумском направлении

Бобыренко отметил, что, несмотря на близость к границе и сложный рельеф, ситуация на Сумском направлении остается стабильной.

"Три дороги, но они под контролем нашим и огневым, и тот прорыв обороны невозможен. Зато здесь рай для ДРГ-шников, для снайперов. Опять же почему? Потому что ландшафт", — сказал он.

Эксперт, ссылаясь на слова военных, добавил, что бригады отпускают людей в плановые отпуска, фронт держится, а это показывает контролируемость ситуации на Сумском направлении.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин может планировать наступление на город Сумы, чтобы использовать это как инструмент давления на Украину во время будущих мирных переговоров.

Также мы сообщали, что в Сумской области уже эвакуировали более 52 тысяч жителей с территорий, подвергающихся постоянным обстрелам и находящихся под угрозой.