Ситуация в Юнаковке — в Сумской ОГА опровергли оккупацию села

Украинские воины. Фото: Генштаб

Председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что ситуация на границе с Россией остается контролируемой. В то же время информация о якобы установлении контроля оккупантов над селом Юнаковка — не соответствует действительности.

Об этом Григоров сообщил в Facebook в субботу, 24 мая.

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"Враг продолжает вести войну не только на поле боя, а и распространяя ложные сообщения о Сумщине через пропагандистские ресурсы", — говорится в сообщении.

Председатель ОГА отметил, что ситуация на границе области — контролируемая. По его словам, он держит постоянную коммуникацию с военными, которые держат оборону в приграничных районах.

Карта боевых действий DeepState

Григоров отметил, что Силы обороны держат рубежи и успешно отражают атаки врага. А информация о якобы установлении контроля РФ над Юнаковкой — фейк. Однако россияне продолжают атаковать общину управляемыми авиабомбами и дронами, в результате чего за последние несколько дней погибли двое гражданских.

"Малыми штурмовыми группами противник пытается заходить на территорию Сумщины на направлениях Хотинской, Юнаковской громад, но украинские защитники уничтожают эти силы и не позволяют врагу продвинуться вглубь области", — добавил Григоров.

Скриншот поста Григорова

Напомним, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко в эфире Ранок.LIVE рассказал, могут ли россияне захватить Сумы.

А РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ВСУ сообщило, что Россия готовит наступления на двух направлениях фронта летом.