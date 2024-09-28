Обстріл лікарні в Сумах 28 вересня — кількість загиблих зросла

У Сумах зросла кількість загиблих — нові фото наслідків
28 вересня 2024 13:28
Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зранку, 28 вересня. Наразі відомо, що противник вбив дев'ять людей.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
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Наслідки російського удару по Сумах
"Наразі встановлено, що загинуло дев'ять людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.
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Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
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Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
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Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
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Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
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Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
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Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
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Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.
Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, із лікарні загалом евакуювали 113 пацієнтів
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