Обстріл лікарні в Сумах 28 вересня — кількість загиблих зросла

Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зранку, 28 вересня. Наразі відомо, що противник вбив дев'ять людей.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

Читайте також:

Наслідки російського удару по Сумах

"Наразі встановлено, що загинуло дев'ять людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА

Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА

Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА

Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА

Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА

Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА 1 / 6

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, із лікарні загалом евакуювали 113 пацієнтів