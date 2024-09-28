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У Сумах зросла кількість загиблих — нові фото наслідків

28 вересня 2024 13:28
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл лікарні в Сумах 28 вересня — кількість загиблих зросла
Наслідки російського обстрілу Сум 28 вересня. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Аркадій Пастула - Редактор

У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зранку, 28 вересня. Наразі відомо, що противник вбив дев'ять людей.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Наслідки російського удару по Сумах

"Наразі встановлено, що загинуло дев'ять людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

  • Обстріл Сум 28 вересня
    Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
  • Удар РФ по Сумах 28 вересня
    Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
  • Окупанти атакували лікарню в Сумах 28 вересня
    Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
  • Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня
    Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
  • Атака РФ на Суми 28 вересня
    Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
  • Удар БпЛА по Сумах 28 вересня
    Наслідки російського удару по Сумах 28 вересня. Фото: Сумська ОВА
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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, із лікарні загалом евакуювали 113 пацієнтів

війна лікарні Україна Суми обстріли окупанти

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