Обстрел больницы в Сумах 28 сентября — количество погибших возросло

В Сумах возросло количество погибших — новые фото последствий
28 сентября 2024 13:28
Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
В Сумах возросло количество погибших в результате российского обстрела утром, 28 сентября. Известно, что противник убил девять человек.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.
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Последствия российского удара по Сумам
"Установлено, что погибли девять человек, 12 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
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Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА
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Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА
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Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА
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Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА
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Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА
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Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА
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Напомним, 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. По его словам, из больницы в целом эвакуировали 113 пациентов
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