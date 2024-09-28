Обстрел больницы в Сумах 28 сентября — количество погибших возросло

Последствия российского обстрела Сум 28 сентября. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

В Сумах возросло количество погибших в результате российского обстрела утром, 28 сентября. Известно, что противник убил девять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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Последствия российского удара по Сумам

"Установлено, что погибли девять человек, 12 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА

Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА

Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА

Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА

Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА

Последствия российского удара по Сумам 28 сентября. Фото: Сумская ОВА 1/6 ​ 6

Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. По его словам, из больницы в целом эвакуировали 113 пациентов