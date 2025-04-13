Вибух у Сумах вдень 13 квітня — що відомо

У Сумах знову чутно вибух — що відомо
Вибух у Сумах пролунав вдень, 13 квітня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Сумах 13 квітня
"У Сумах знову пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракети у напрямку Сум. Крім того, існує загроза балістичного озброєння.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 13 квітня російські окупанти завдали удару балістикою по центру Сум. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Наразі відомо, що ворог вбив 21 людину, ще 83 цивільних отримали поранення. Серед постраждалих семеро дітей.
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