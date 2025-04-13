Обстріл Сум 13 квітня — кількість постраждалих різко зросла

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: t.me/sumskamiskarada

У Сумах у неділю, 13 квітня, різко зросла кількість поранених внаслідок російського удару балістикою по центру міста. Наразі відомо про 83 постраждалих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

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Наслідки обстрілу Сум 13 квітня

Клименко повідомив, що ворог вбив 21 людину. Відомо про 83 поранених, у тому числі семеро дітей. Наразі їм надається медична допомога.

Екстрені служби продовжують роботи на місці російської атаки.

"Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих. Суми, горюємо з вами", — додав Клименко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ назвав російський удар по Сумах 13 квітня свідомим знищенням цивільних у велике церковне свято.

А Україна вже передає інформацію про черговий воєнний злочин Росії партнерам та міжнародним інституціям.