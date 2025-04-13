Обстрел Сум 13 апреля — количество пострадавших резко возросло

В Сумах резко возросло количество раненых из-за удара баллистикой
В Сумах в воскресенье, 13 апреля, резко возросло количество раненых в результате российского удара баллистикой по центру города. Сейчас известно о 83 пострадавших.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
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Последствия обстрела Сум 13 апреля
Клименко сообщил, что враг убил 21 человека. Известно о 83 раненых, в том числе семеро детей. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Экстренные службы продолжают работы на месте российской атаки.
"Искренние соболезнования семьям и близким пострадавших. Сумы, скорбим с вами", — добавил Клименко.
Напомним, министр внутренних дел назвал российский удар по Сумах 13 апреля сознательным уничтожением гражданских в большой церковный праздник.
А Украина уже передает информацию об очередном военном преступлении России партнерам и международным институтам.
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