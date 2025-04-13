Взрыв в Сумах днем 13 апреля — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрыв в Сумах прогремел днем, 13 апреля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Сумах 13 апреля

"В Сумах снова прогремел взрыв", — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Сумах. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетах в направлении Сум. Кроме того, существует угроза баллистического вооружения.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 13 апреля российские оккупанты нанесли удар баллистикой по центру Сум. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.

Известно, что враг убил 21 человека, еще 83 гражданских получили ранения. Среди пострадавших семеро детей.