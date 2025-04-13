Взрыв в Сумах днем 13 апреля — что известно

В Сумах снова слышен взрыв — что известно
Взрыв в Сумах прогремел днем, 13 апреля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Сумах 13 апреля
"В Сумах снова прогремел взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетах в направлении Сум. Кроме того, существует угроза баллистического вооружения.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, 13 апреля российские оккупанты нанесли удар баллистикой по центру Сум. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.
Известно, что враг убил 21 человека, еще 83 гражданских получили ранения. Среди пострадавших семеро детей.
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