Вибухи у Сумах 14 липня — чим атакує РФ

У Сумах знову було чутно вибухи — що трапилось
Вибухи у Сумах пролунали вдень 14 липня. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.
Вибухи у Сумах 14 липня
Моніторингові канали повідомили, що вибухи в місті лунали близько 15:40.
Наразі повітряна тривога оголошена лише у Сумській області.
Наразі місцева влада не коментувала ситуації і чим атакували окупанти невідомо.
Нагадаємо, 14 липня окупанти вже вдарили по навчальному закладу у Сумах. Внаслідок атаки БпЛА постраждало шестеро осіб.
Крім того, сьогодні загарбники атакували медиків на Сумщині. На момент удару вони надавали допомогу пораненому.
Третій удар прийшовся по медичному закладі у регіоні. Будівлю атакував ворожий БпЛА, є поранений.
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