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Головна Армія У Сумах знову було чутно вибухи — що трапилось

У Сумах знову було чутно вибухи — що трапилось

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 15:41
Вибухи у Сумах 14 липня — чим атакує РФ
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи у Сумах пролунали вдень 14 липня. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.

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Вибухи у Сумах 14 липня

Моніторингові канали повідомили, що вибухи в місті лунали близько 15:40. 

Вибух у Сумах 14 липня
Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена лише у Сумській області.

Карта повітряної тривоги 14 липня
Повітряна тривога в Україні 14 липня. Фото: скриншот

Наразі місцева влада не коментувала ситуації і чим атакували окупанти невідомо.

Нагадаємо, 14 липня окупанти вже вдарили по навчальному закладу у Сумах. Внаслідок атаки БпЛА постраждало шестеро осіб.

Крім того, сьогодні загарбники атакували медиків на Сумщині. На момент удару вони надавали допомогу пораненому. 

Третій удар прийшовся по медичному закладі у регіоні. Будівлю атакував ворожий БпЛА, є поранений. 

вибух Суми обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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