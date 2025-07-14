Вибухи у Сумах 14 липня — чим атакує РФ

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи у Сумах пролунали вдень 14 липня. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.

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Вибухи у Сумах 14 липня

Моніторингові канали повідомили, що вибухи в місті лунали близько 15:40.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена лише у Сумській області.

Повітряна тривога в Україні 14 липня. Фото: скриншот

Наразі місцева влада не коментувала ситуації і чим атакували окупанти невідомо.

Нагадаємо, 14 липня окупанти вже вдарили по навчальному закладу у Сумах. Внаслідок атаки БпЛА постраждало шестеро осіб.

Крім того, сьогодні загарбники атакували медиків на Сумщині. На момент удару вони надавали допомогу пораненому.

Третій удар прийшовся по медичному закладі у регіоні. Будівлю атакував ворожий БпЛА, є поранений.