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Головна Армія РФ втретє атакувала Сумщину — пошкоджено медзаклад

РФ втретє атакувала Сумщину — пошкоджено медзаклад

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 13:52
Обстріли Сумщини 14 липня — росіяни вдарили по медзакладу
Рятувальник на місці удару. Фото: Сумська ОВА

Російські війська 14 липня втретє за день атакували Сумську область. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено медичний заклад.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров

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Обстріли Сумської області 14 липня

Григоров розповів, що сьогодні втретє ворожий БпЛА атакував Сумську громаду. На місці обстрілу здійнялася пожежа.

"Цього разу росіяни поцілили по медичному закладу. Попередньо одна людина поранена", — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА також повідомив, що внаслідок удару РФ пошкоджена будівля. Наслідки атаки зʼясовуються.

Обстріли Сумської області 14 липня
Скриншот допису Олега Григорова

Нагадаємо, 14 липня окупанти вже вдарили по навчальному закладу у Сумах. Внаслідок атаки БпЛА постраждало шестеро осіб.

Крім того, сьогодні загарбники атакували медиків на Сумщині. На момент удару вони надавали допомогу пораненому. 

вибух Сумська область обстріли дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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