Обстріли Сумщини 14 липня — росіяни вдарили по медзакладу

Рятувальник на місці удару. Фото: Сумська ОВА

Російські війська 14 липня втретє за день атакували Сумську область. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено медичний заклад.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Григоров розповів, що сьогодні втретє ворожий БпЛА атакував Сумську громаду. На місці обстрілу здійнялася пожежа.

"Цього разу росіяни поцілили по медичному закладу. Попередньо одна людина поранена", — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА також повідомив, що внаслідок удару РФ пошкоджена будівля. Наслідки атаки зʼясовуються.

Скриншот допису Олега Григорова

Нагадаємо, 14 липня окупанти вже вдарили по навчальному закладу у Сумах. Внаслідок атаки БпЛА постраждало шестеро осіб.

Крім того, сьогодні загарбники атакували медиків на Сумщині. На момент удару вони надавали допомогу пораненому.