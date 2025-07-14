Армія РФ дроном вдарила по навчальному закладу у Сумській громаді 14 липня — шестеро поранених

РФ вдарила по навчальному закладу у Сумах — є поранені
У понеділок, 14 липня, російська армія вдарила по навчальному закладу у Сумській громаді. Окупанти для атаки використали безпілотники, поранивши шістьох осіб.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.
Наслідки атаки
За словами Григорова, дрон окупантів атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади.
"Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі", — йдеться у повідомленні.
У Сумській обласні прокуратурі в Facebook додали, що унаслідок атаки ворога поранено шестеро людей.
"За даними слідства, 14 липня 2025 року близько 11:00 окупанти атакували безпілотником один із навчальних закладів м. Суми", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці наголосили, що зараз проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо, вночі росіяни били по Україні ракетами та атакувала БпЛА. Сили ППО відбили удар.
Також ми писали, що 14 липня російська армія атакувала Харків безпілотниками, один з БпЛА влучив у дорогу.
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