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Головна Армія РФ вдарила по навчальному закладу у Сумах — є поранені

РФ вдарила по навчальному закладу у Сумах — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 12:14
Армія РФ дроном вдарила по навчальному закладу у Сумській громаді 14 липня — шестеро поранених
Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У понеділок, 14 липня, російська армія вдарила по навчальному закладу у Сумській громаді. Окупанти для атаки використали безпілотники, поранивши шістьох осіб.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

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Наслідки атаки

За словами Григорова, дрон окупантів атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади.

"Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі", — йдеться у повідомленні.

Суми обстріл
Повідомлення Григорова у Telegram

У Сумській обласні прокуратурі в Facebook додали, що унаслідок атаки ворога поранено шестеро людей.

"За даними слідства, 14 липня 2025 року близько 11:00 окупанти атакували безпілотником один із навчальних закладів м. Суми", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що зараз проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Обстріл Сум
Пошкоджений навчальний заклад. Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, вночі росіяни били по Україні ракетами та атакувала БпЛА. Сили ППО відбили удар.

Також ми писали, що 14 липня російська армія атакувала Харків безпілотниками, один з БпЛА влучив у дорогу.

безпілотники Суми обстріли дрони війна в Україні БпЛА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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