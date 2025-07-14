Армия РФ дроном ударила по учебному заведению в Сумской громаде 14 июля — шестеро раненых

Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В понедельник, 14 июля, российская армия ударила по учебному заведению в Сумской громаде. Оккупанты для атаки использовали беспилотники, ранив шесть человек.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

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Последствия атаки

По словам Григорова, дрон оккупантов атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады.

"В результате атаки есть раненые. Также повреждены здания", — говорится в сообщении.

Сообщение Григорова в Telegram

В Сумской областной прокуратуре в Facebook добавили, что в результате атаки врага ранены шесть человек.

"По данным следствия, 14 июля 2025 года около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником одно из учебных заведений г. Сумы", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что сейчас проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Поврежденное учебное заведение. Фото: Сумская областная прокуратура

Напомним, ночью россияне били по Украине ракетами и атаковали БпЛА. Силы ПВО отразили удар.

Также мы писали, что 14 июля российская армия атаковала Харьков беспилотниками, один из БпЛА попал в дорогу.