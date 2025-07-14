Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ ударила по учебному заведению в Сумах — есть раненые

РФ ударила по учебному заведению в Сумах — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 12:14
Армия РФ дроном ударила по учебному заведению в Сумской громаде 14 июля — шестеро раненых
Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В понедельник, 14 июля, российская армия ударила по учебному заведению в Сумской громаде. Оккупанты для атаки использовали беспилотники, ранив шесть человек.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

По словам Григорова, дрон оккупантов атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады.

"В результате атаки есть раненые. Также повреждены здания", — говорится в сообщении.

Суми обстріл
Сообщение Григорова в Telegram

В Сумской областной прокуратуре в Facebook добавили, что в результате атаки врага ранены шесть человек.

"По данным следствия, 14 июля 2025 года около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником одно из учебных заведений г. Сумы", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что сейчас проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Обстріл Сум
Поврежденное учебное заведение. Фото: Сумская областная прокуратура

Напомним, ночью россияне били по Украине ракетами и атаковали БпЛА. Силы ПВО отразили удар.

Также мы писали, что 14 июля российская армия атаковала Харьков беспилотниками, один из БпЛА попал в дорогу.

беспилотники Сумы обстрелы дроны война в Украине БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации