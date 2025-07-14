Армия РФ дроном ударила по учебному заведению в Сумской громаде 14 июля — шестеро раненых

РФ ударила по учебному заведению в Сумах — есть раненые
В понедельник, 14 июля, российская армия ударила по учебному заведению в Сумской громаде. Оккупанты для атаки использовали беспилотники, ранив шесть человек.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.
Последствия атаки
По словам Григорова, дрон оккупантов атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады.
"В результате атаки есть раненые. Также повреждены здания", — говорится в сообщении.
В Сумской областной прокуратуре в Facebook добавили, что в результате атаки врага ранены шесть человек.
"По данным следствия, 14 июля 2025 года около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником одно из учебных заведений г. Сумы", — говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что сейчас проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.
Напомним, ночью россияне били по Украине ракетами и атаковали БпЛА. Силы ПВО отразили удар.
Также мы писали, что 14 июля российская армия атаковала Харьков беспилотниками, один из БпЛА попал в дорогу.
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