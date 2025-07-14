Обстріл України 14 липня — українська ППО збила 61 ворожий БпЛА типу Shahed

Робота мобільної групи ППО. Фото: Новинарня

У ніч проти понеділка,14 липня, російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну. Ворог бив ракетам та запускав безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Військові зазначили, що росіяни випустили чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Курської області та застосували 136 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів.

Атака відбувалася з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), а також з тимчасово окупованої території Донецької області. За попередніми оцінками, до 90 апаратів могли бути дронами Shahed.

"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що 47 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Кількість збитих повітряних цілей РФ. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, 14 липня російська армія вчергове атакувала Харків безпілотниками. Один з БпЛА влучив у дорогу.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий показав пошкоджені будинки внаслідок атаки РФ на місто у ніч проти 12 липня.