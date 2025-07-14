Обстрел Украины 14 июля - украинская ПВО сбила 61 вражеский БпЛА типа Shahed

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Новинарня

В ночь на понедельник, 14 июля, российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину. Враг бил ракетами и запускал беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Военные отметили, что россияне выпустили четыре зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Курской области и применили 136 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов.

Атака происходила с направлений Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (Россия), а также с временно оккупированной территории Донецкой области. По предварительным оценкам, до 90 аппаратов могли быть дронами Shahed.

"По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что 47 дронов-имитаторов — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Количество сбитых воздушных целей РФ. Фото: ВС ВСУ

Напомним, 14 июля российская армия в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. Один из БпЛА попал в дорогу.

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