Обстрелы Сумщины 14 июля — россияне ударили по медучреждению

РФ в третий раз атаковала Сумщину — повреждено медучреждение
Российские войска 14 июля в третий раз за день атаковали Сумскую область. В результате вражеских обстрелов повреждено медицинское учреждение.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Обстрелы Сумской области 14 июля
Григоров рассказал, что сегодня в третий раз вражеский БпЛА атаковал Сумскую громаду. На месте обстрела поднялся пожар.
"На этот раз россияне попали по медицинскому учреждению. Предварительно, один человек ранен", — говорится в сообщении.
Глава ОВА также сообщил, что в результате удара РФ повреждено здание. Последствия атаки выясняются.
Напомним, 14 июля оккупанты уже ударили по учебному заведению в Сумах. В результате атаки БпЛА пострадали шесть человек.
Кроме того, сегодня захватчики атаковали медиков на Сумщине. На момент удара они оказывали помощь раненому.
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