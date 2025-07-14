Обстрелы Сумщины 14 июля — россияне ударили по медучреждению

Спасатель на месте удара. Фото: Сумская ОВА

Российские войска 14 июля в третий раз за день атаковали Сумскую область. В результате вражеских обстрелов повреждено медицинское учреждение.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

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Обстрелы Сумской области 14 июля

Григоров рассказал, что сегодня в третий раз вражеский БпЛА атаковал Сумскую громаду. На месте обстрела поднялся пожар.

"На этот раз россияне попали по медицинскому учреждению. Предварительно, один человек ранен", — говорится в сообщении.

Глава ОВА также сообщил, что в результате удара РФ повреждено здание. Последствия атаки выясняются.

Скриншот сообщения Олега Григорова

Напомним, 14 июля оккупанты уже ударили по учебному заведению в Сумах. В результате атаки БпЛА пострадали шесть человек.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали медиков на Сумщине. На момент удара они оказывали помощь раненому.