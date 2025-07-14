Взрывы в Сумах 14 июля — чем атакует РФ

В Сумах снова были слышны взрывы — что случилось
Взрывы в Сумах прогремели днем 14 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные паблики.
Взрывы в Сумах 14 июля
Мониторинговые каналы сообщили, что взрывы в городе раздавались около 15:40.
Сейчас воздушная тревога объявлена только в Сумской области.
Сейчас местные власти не комментировали ситуацию и чем атаковали оккупанты неизвестно.
Напомним, 14 июля оккупанты уже ударили по учебному заведению в Сумах. В результате атаки БпЛА пострадали шесть человек.
Кроме того, сегодня захватчики атаковали медиков на Сумщине. На момент удара они оказывали помощь раненому.
Третий удар пришелся по медицинскому учреждению в регионе. Здание атаковал вражеский БпЛА, есть раненый.
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