Взрывы в Сумах 14 июля — чем атакует РФ

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Сумах прогремели днем 14 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные паблики.

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Взрывы в Сумах 14 июля

Мониторинговые каналы сообщили, что взрывы в городе раздавались около 15:40.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас воздушная тревога объявлена только в Сумской области.

Воздушная тревога в Украине 14 июля. Фото: скриншот

Сейчас местные власти не комментировали ситуацию и чем атаковали оккупанты неизвестно.

Напомним, 14 июля оккупанты уже ударили по учебному заведению в Сумах. В результате атаки БпЛА пострадали шесть человек.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали медиков на Сумщине. На момент удара они оказывали помощь раненому.

Третий удар пришелся по медицинскому учреждению в регионе. Здание атаковал вражеский БпЛА, есть раненый.