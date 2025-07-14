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Главная Армия В Сумах снова были слышны взрывы — что случилось

В Сумах снова были слышны взрывы — что случилось

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 15:41
Взрывы в Сумах 14 июля — чем атакует РФ
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Сумах прогремели днем 14 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные паблики.

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Взрывы в Сумах 14 июля

Мониторинговые каналы сообщили, что взрывы в городе раздавались около 15:40.

Вибух у Сумах 14 липня
Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас воздушная тревога объявлена только в Сумской области.

Карта повітряної тривоги 14 липня
Воздушная тревога в Украине 14 июля. Фото: скриншот

Сейчас местные власти не комментировали ситуацию и чем атаковали оккупанты неизвестно.

Напомним, 14 июля оккупанты уже ударили по учебному заведению в Сумах. В результате атаки БпЛА пострадали шесть человек.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали медиков на Сумщине. На момент удара они оказывали помощь раненому.

Третий удар пришелся по медицинскому учреждению в регионе. Здание атаковал вражеский БпЛА, есть раненый.

взрыв Сумы обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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