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Головна Армія У Сумах РФ повторно вдарила по рятувальниках — відео

У Сумах РФ повторно вдарила по рятувальниках — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 18:21
У Сумах росіяни повторно атакували рятувальників — відео
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 14 липня, російські окупанти повторно завдали удару по українських рятувальниках. В момент атаки надзвичайники ліквідовували наслідки попереднього обстрілу.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Удар РФ по рятувальниках у Сумах — що відомо

У понеділок, 14 липня, у Сумах росіяни вдарили по навчальному закладу: постраждали шестеро людей. Рятувальники оперативно прибули на місце удару та розпочали обстеження території.

Однак менш ніж за годину російські війська завдали повторного удару — саме в той момент, коли співробітники ДСНС продовжували роботи. На щастя, надзвичайники встигли перейти до безпечнішого укриття.

Атака РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Згодом під удар потрапив медичний заклад. Попередньо, травмовані ще четверо людей. Внаслідок атаки загорілася покрівля триповерхової будівлі.

"Попри складну безпекову ситуацію та високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати всі осередки горіння", — зазначили у ДСНС.

Атака РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Раніше ми інформували, що вдень 14 липня у Сумах пролунала низка вибухів.

Також ми інформували, що у понеділок, 14 липня, росіяни вдарили по навчальному закладу у Сумській громаді.

Суми обстріли рятувальники війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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