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Главная Армия В Сумах РФ повторно ударила по спасателям — видео

В Сумах РФ повторно ударила по спасателям — видео

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 18:21
В Сумах россияне повторно атаковали спасателей — видео
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник, 14 июля, российские оккупанты повторно нанесли удар по украинским спасателям. В момент атаки чрезвычайники ликвидировали последствия предыдущего обстрела.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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В понедельник, 14 июля, в Сумах россияне ударили по учебному заведению: пострадали шесть человек. Спасатели оперативно прибыли на место удара и начали обследование территории.

Однако менее чем через час российские войска нанесли повторный удар — именно в тот момент, когда сотрудники ГСЧС продолжали работы. К счастью, чрезвычайники успели перейти в более безопасное укрытие.

Атака РФ
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Впоследствии под удар попало медицинское учреждение. Предварительно, травмированы еще четыре человека. В результате атаки загорелась кровля трехэтажного здания.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось оперативно ликвидировать все очаги горения", — отметили в ГСЧС.

Атака РФ
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что днем 14 июля в Сумах прогремел ряд взрывов.

Также мы информировали, что в понедельник, 14 июля, россияне ударили по учебному заведению в Сумской общине.

Сумы обстрелы спасатели война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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