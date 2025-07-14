В Сумах россияне повторно атаковали спасателей — видео

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник, 14 июля, российские оккупанты повторно нанесли удар по украинским спасателям. В момент атаки чрезвычайники ликвидировали последствия предыдущего обстрела.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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В понедельник, 14 июля, в Сумах россияне ударили по учебному заведению: пострадали шесть человек. Спасатели оперативно прибыли на место удара и начали обследование территории.

Однако менее чем через час российские войска нанесли повторный удар — именно в тот момент, когда сотрудники ГСЧС продолжали работы. К счастью, чрезвычайники успели перейти в более безопасное укрытие.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Впоследствии под удар попало медицинское учреждение. Предварительно, травмированы еще четыре человека. В результате атаки загорелась кровля трехэтажного здания.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось оперативно ликвидировать все очаги горения", — отметили в ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что днем 14 июля в Сумах прогремел ряд взрывов.

Также мы информировали, что в понедельник, 14 июля, россияне ударили по учебному заведению в Сумской общине.