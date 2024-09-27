Вибухи у Сумах 27 вересня — у небі ворожі літаки

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Сумах пролунали зранку 27 вересня. Російські війська підняли у небі літак, є загроза авіаударів.

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.

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Вибухи у Сумах 27 вересня

Близько 11:03 у Сумах пролунали потужні вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Напередодні Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, зранку 27 вересня вибухи також лунали у Кривому Розі. Як з'ясувалося, росіяни вдарили ракетою по управлінню поліції в місті. Є постраждали. Під завалами люди. Ймовірно, є загиблі.

Крім того, сьогодні окупанти атакували Ізмаїл. Загарбники запускали ударні безпілотники по півдню Одеської області.