Взрывы в Сумах 27 сентября — в небе вражеские самолеты

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Сумах раздались утром 27 сентября. Российские войска подняли на небе самолет, есть угроза авиаударов.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Взрывы в Сумах 27 сентября

Около 11:03 в Сумах раздались мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

В преддверии Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, утром 27 сентября взрывы также раздавались в Кривом Роге. Как выяснилось, россияне ударили ракетой по управлению полиции в городе. Есть пострадавшие. Под завалами люди. Вероятно, есть погибшие.

Кроме того, сегодня оккупанты атаковали Измаил. Захватчики запускали ударные беспилотники по югу Одесской области.