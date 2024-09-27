Взрывы в Сумах 27 сентября — в небе вражеские самолеты

В Сумах раздались взрывы
Взрывы в Сумах раздались утром 27 сентября. Российские войска подняли на небе самолет, есть угроза авиаударов.
Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.
Взрывы в Сумах 27 сентября
Около 11:03 в Сумах раздались мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
В преддверии Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорится в сообщении.
Напомним, утром 27 сентября взрывы также раздавались в Кривом Роге. Как выяснилось, россияне ударили ракетой по управлению полиции в городе. Есть пострадавшие. Под завалами люди. Вероятно, есть погибшие.
Кроме того, сегодня оккупанты атаковали Измаил. Захватчики запускали ударные беспилотники по югу Одесской области.
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