Гучні вибухи пролунали в Сумах 28 грудня — що відомо

Вибухи в місті. Фото ілюстративне: УНІАН

Ввечері 28 грудня у Сумах було гучно. Повітряну тривогу в місті не оголошували, однак було чутно вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне Суми" в Telegram.

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Вибухи в Сумах 28 грудня

Росіяни продовжують щоденно атакувати українські міста. В Сумах в суботу ввечері пролунали потужні вибухи.

Повідомлення про вибухи в Сумах. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва внаслідок ворожої атаки безпілотників сталося дві пожежі. Вогнеборці ліквідували займання даху п'ятиповерхового житлового будинку.

В Московській області стався потужний вибух на залізниці. Однак російська пропаганда приховує наслідки інциденту.