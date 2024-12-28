Гучні вибухи пролунали в Сумах 28 грудня — що відомо

У Сумах пролунали потужні вибухи — що відомо
Ввечері 28 грудня у Сумах було гучно. Повітряну тривогу в місті не оголошували, однак було чутно вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне Суми" в Telegram.
Вибухи в Сумах 28 грудня
Росіяни продовжують щоденно атакувати українські міста. В Сумах в суботу ввечері пролунали потужні вибухи.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва внаслідок ворожої атаки безпілотників сталося дві пожежі. Вогнеборці ліквідували займання даху п'ятиповерхового житлового будинку.
В Московській області стався потужний вибух на залізниці. Однак російська пропаганда приховує наслідки інциденту.
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