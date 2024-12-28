Вибухи у Миколаєві 28 грудня — у місті ліквідували наслідки нічної атаки

Пожежники на місці виклику в Миколаєві. Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У ніч на 28 грудня 2024 року в Інгульському районі Миколаєва внаслідок ворожої атаки безпілотників сталося дві пожежі. Вогнеборці ліквідували займання даху пʼятиповерхового житлового будинку на площі 5 кв. м та пожежу очерету на площі 1000 кв. м.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Читайте також:

Деталі про наслідки атаки Росії на Миколаївщину

Інформація про постраждалих наразі не надходила. У житловому будинку внаслідок удару частково зруйновано дах, вибито вікна.

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа на даху. Фото: ДСНС Миколаївщини

Для ліквідації наслідків були залучені 23 рятувальники та 8 одиниць техніки. Допомогу постраждалим надавали представники Загону швидкого реагування Червоного Хреста України.

Нагадаємо, над Миколаївською областю сьогодні, 28 грудня, сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих безпілотників.

Тим часом в Росії пролунали вибухи від атак безпілотників одразу в трьох областях.