Вибухи у Миколаєві 28 грудня — у місті ліквідували наслідки нічної атаки

Нічна атака на Миколаїв — зруйновано дах житлового будинку
У ніч на 28 грудня 2024 року в Інгульському районі Миколаєва внаслідок ворожої атаки безпілотників сталося дві пожежі. Вогнеборці ліквідували займання даху пʼятиповерхового житлового будинку на площі 5 кв. м та пожежу очерету на площі 1000 кв. м.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Деталі про наслідки атаки Росії на Миколаївщину
Інформація про постраждалих наразі не надходила. У житловому будинку внаслідок удару частково зруйновано дах, вибито вікна.
Для ліквідації наслідків були залучені 23 рятувальники та 8 одиниць техніки. Допомогу постраждалим надавали представники Загону швидкого реагування Червоного Хреста України.
Нагадаємо, над Миколаївською областю сьогодні, 28 грудня, сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих безпілотників.
Тим часом в Росії пролунали вибухи від атак безпілотників одразу в трьох областях.
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