Українська ППО знищила 15 ворожих дронів у Миколаївській області

Бійці підрозділу ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. Вони запустили 16 "Шахедів"та інші види БпЛА по Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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У ніч на 28 грудня 2024 року окупанти випустили 16 безпілотників з Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:30 підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України успішно збили 15 ворожих дронів у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор було втрачено локаційно.

Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА пошкоджено майно одного з підприємств і багатоквартирний будинок у Миколаєві. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, CNN та ISW заявили, що Росія вдвічі наростила виробництво ударних безпілотників на заводах.

Тим часом представник ГУР Андрій Юсов розповів подробиці про спроможності українських ударних дронів.