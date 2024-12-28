Українська ППО знищила 15 ворожих дронів у Миколаївській області

Росія запустила по Миколаївщині 15 БпЛА — які успіхи у сил ППО
Російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. Вони запустили 16 "Шахедів"та інші види БпЛА по Миколаївській області.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Сили ППО успішно ліквідували всі дрони
У ніч на 28 грудня 2024 року окупанти випустили 16 безпілотників з Приморсько-Ахтарська.
Станом на 08:30 підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України успішно збили 15 ворожих дронів у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор було втрачено локаційно.
Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА пошкоджено майно одного з підприємств і багатоквартирний будинок у Миколаєві. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Нагадаємо, CNN та ISW заявили, що Росія вдвічі наростила виробництво ударних безпілотників на заводах.
Тим часом представник ГУР Андрій Юсов розповів подробиці про спроможності українських ударних дронів.
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