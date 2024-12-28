Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Росія запустила по Миколаївщині 15 БпЛА — які успіхи у сил ППО arrow

Росія запустила по Миколаївщині 15 БпЛА — які успіхи у сил ППО

28 грудня 2024 09:11
Анастасія Постоєнко - Редактор
Українська ППО знищила 15 ворожих дронів у Миколаївській області
Бійці підрозділу ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. Вони запустили 16 "Шахедів"та інші види БпЛА по Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Читайте також:

Сили ППО успішно ліквідували всі дрони

У ніч на 28 грудня 2024 року окупанти випустили 16 безпілотників з Приморсько-Ахтарська. 

Станом на 08:30 підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України успішно збили 15 ворожих дронів у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор було втрачено локаційно.

Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА пошкоджено майно одного з підприємств і багатоквартирний будинок у Миколаєві. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, CNN та ISW заявили, що Росія вдвічі наростила виробництво ударних безпілотників на заводах.

Тим часом представник ГУР Андрій Юсов розповів подробиці про спроможності українських ударних дронів.

ППО Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія РЕБ БпЛА

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:11 Росія запустила по Миколаївщині 15 БпЛА — які успіхи у сил ППО

09:08 Графіки світла в Одесі — кому вимикатимуть електропостачання

08:58 Cубсидії для ВПО, які орендують житло — що зміниться у січні

08:51 Трамп просить Верховний суд відкласти продаж TikTok

08:49 Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:45 Не усі доходи важливі — які надходження не вплинуть на субсидію

08:24 Наглядова рада ДОТ обговорює зміни до статуту з Міноборони

08:17 Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

08:04 Росія наростить виробництво БпЛА Shahed — в ISW оцінили потенціал

08:02 На Одещині чоловік відмовився від ВЛК — як його покарав суд

09:11 Росія запустила по Миколаївщині 15 БпЛА — які успіхи у сил ППО

09:08 Графіки світла в Одесі — кому вимикатимуть електропостачання

08:58 Cубсидії для ВПО, які орендують житло — що зміниться у січні

08:51 Трамп просить Верховний суд відкласти продаж TikTok

08:49 Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:45 Не усі доходи важливі — які надходження не вплинуть на субсидію

08:24 Наглядова рада ДОТ обговорює зміни до статуту з Міноборони

08:17 Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

08:04 Росія наростить виробництво БпЛА Shahed — в ISW оцінили потенціал

08:02 На Одещині чоловік відмовився від ВЛК — як його покарав суд

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

26 грудня 2024

08:00 Фіндопомога від ЮНІСЕФ — хто може отримати 11 тис. грн