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Росія наростить виробництво БпЛА Shahed — в ISW оцінили потенціал

28 грудня 2024 08:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росія удвічі збільшила виробництво Shahed за рік
Завод з виробництва безпілотників в Росії. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія нарощує виробництво безпілотників Shahed іранської розробки, готуючись до ударної кампанії проти України в зимовий період 2024–2025 років. За даними CNN, російський завод у особливій економічній зоні (ОЕЗ) "Алабуга" в Татарстані за період із січня по вересень 2024 року виготовив 5760 ударних дронів, що вдвічі більше порівняно з 2023 роком.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

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Аналітики ISW звернули увагу на супутникові знімки, опубліковані CNN, які демонструють, що на території заводу уже зведено дві нові будівлі, а також встановлено сітчасті захисні конструкції над деякими об’єктами.

За інформацією джерел, підприємство виконало контракт на виготовлення 6000 дронів Shahed до вересня 2025 року, а також активно виробляє дешевші безпілотники-приманки.

Росія вироблятиме ще більше дронів-приманок для виснаження ППО в Україні

Безпілотники-приманки, які коштують у 10 разів дешевше, ніж ударні дрони Shahed, активно застосовуються російськими військами для виснаження української системи протиповітряної оборони.

До кінця 2024 року Росія планує виготовити 10 000 таких апаратів, що майже вдвічі перевищує кількість ударних дронів, вироблених за той самий період.

Крім того, поблизу заводу "Алабуга" була побудована нова залізнична станція, яка забезпечує пряме сполучення з Китаєм. За даними української розвідки, це дозволяє транспортувати необхідні компоненти з КНР для виробництва безпілотників.

Нагадаємо, у розслідуванні CNN повідомили, що Росія успішно обходить санкції завдяки Китаю та значно розширила оборонну промисловість.

А посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що росіяни додають до безпілотників небезпечну функцію.

завод війна в Україні Росія Шахед БпЛА

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