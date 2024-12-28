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Россия нарастит производство БпЛА Shahed – ISW оценили потенциал

28 декабря 2024 08:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия вдвое увеличила производство Shahed за год
Завод по производству беспилотников в России. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия наращивает производство беспилотников Shahed иранской разработки, готовясь к ударной кампании против Украины в зимний период 2024-2025 годов. По данным CNN, российский завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане за период с января по сентябрь 2024 года изготовил 5760 ударных дронов, что вдвое больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

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Аналитики ISW обратили внимание на спутниковые снимки, опубликованные CNN, демонстрирующие, что на территории завода уже построены два новых здания, а также установлены сетчатые защитные конструкции над некоторыми объектами.

По информации источников, предприятие выполнило контракт на изготовление 6000 дронов Shahed до сентября 2025 года, а также активно производит более дешевые беспилотники-приманки.

Россия будет производить еще больше дронов-приманок для истощения ПВО в Украине

Беспилотники-приманки, которые стоят в 10 раз дешевле ударных дронов Shahed, активно применяются российскими войсками для истощения украинской системы противовоздушной обороны.

К концу 2024 года Россия планирует изготовить 10 000 таких аппаратов, что почти вдвое превышает количество ударных дронов, производимых за тот же период.

Кроме того, вблизи завода "Алабуга" была построена новая железнодорожная станция, обеспечивающая прямое сообщение с Китаем. По данным украинской разведки, это позволяет транспортировать необходимые компоненты из КНР для производства беспилотников.

Напомним, в расследовании CNN сообщили, что Россия успешно обходит санкции благодаря Китаю и значительно расширила оборонную промышленность.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что россияне добавляют к беспилотникам опасную функцию.

завод война в Украине Россия Шахед БпЛА

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