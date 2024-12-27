Росіяни оснащують "Шахеди" ШІ для точніших атак по Україні

РФ оснащує шахеди штучним інтелектом — посол ЄС пояснив небезпеку
Посол України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов заявив, що Росія почала використовувати штучний інтелект у своїх ударних дронах Shahed. Це значно ускладнює їх глушіння засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Про це Ченцов сказав в інтерв’ю Politicо.
Нові можливості дронів
Завдяки ШІ дрони здатні самостійно ідентифікувати стратегічні об’єкти, такі як електростанції, і завдавати ударів навіть без підключення до мережі.
Використання ШІ робить дрони менш залежними від операторів і зовнішнього управління, що ускладнює їх виявлення і нейтралізацію.
Виклики для України
За словами посла, удосконалення дронів значно підвищує ризик для критичної інфраструктури України. Це вимагає нових технологічних підходів до захисту та покращення засобів протидії.
Українська сторона активно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб посилити захист своєї енергетичної та іншої інфраструктури від таких загроз.
Додамо, що такі дії Росії є черговим підтвердженням її намірів завдавати цілеспрямованих ударів по цивільних і стратегічних об'єктах, що порушує міжнародне право.
Нагадаємо, дрони Служби безпеки України підірвали склад боєприпасів в Ростовській області, який був розташований на полігоні "Кадамовський".
Крім того, ЗСУ завдали удару по розташуванню 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області.
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