Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow РФ оснащує шахеди штучним інтелектом — посол ЄС пояснив небезпеку arrow

РФ оснащує шахеди штучним інтелектом — посол ЄС пояснив небезпеку

27 грудня 2024 21:18
Катерина Османська - Редактор
Росіяни оснащують "Шахеди" ШІ для точніших атак по Україні
БпЛА. Фото: росСМИ
Катерина Османська - Редактор

Посол України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов заявив, що Росія почала використовувати штучний інтелект у своїх ударних дронах Shahed. Це значно ускладнює їх глушіння засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).  

Про це Ченцов сказав в інтерв’ю Politicо.

Читайте також:

Нові можливості дронів

Завдяки ШІ дрони здатні самостійно ідентифікувати стратегічні об’єкти, такі як електростанції, і завдавати ударів навіть без підключення до мережі.  

Використання ШІ робить дрони менш залежними від операторів і зовнішнього управління, що ускладнює їх виявлення і нейтралізацію.  

Виклики для України

За словами посла, удосконалення дронів значно підвищує ризик для критичної інфраструктури України. Це вимагає нових технологічних підходів до захисту та покращення засобів протидії.  

Українська сторона активно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб посилити захист своєї енергетичної та іншої інфраструктури від таких загроз.  

Додамо, що такі дії Росії є черговим підтвердженням її намірів завдавати цілеспрямованих ударів по цивільних і стратегічних об'єктах, що порушує міжнародне право.

Нагадаємо, дрони Служби безпеки України підірвали склад боєприпасів в Ростовській області, який був розташований на полігоні "Кадамовський".

Крім того, ЗСУ завдали удару по розташуванню 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області. 

Європейський союз штучний інтелект дрони війна в Україні Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:33 Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами

22:27 Ветеран вимагає стягнути з РФ 12 млн грн шкоди — що вирішив суд

22:12 РФ використовує західне обладнання для виробництва Орєшніка — FT

21:59 Зеленський повідомив про важкі втрати серед військових КНДР

21:57 Поліція не зреагувала на скаргу одесита на ТЦК — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:38 Відомий футболіст і партнери з команди потрапили у страшну ДТП

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

21:18 РФ оснащує шахеди штучним інтелектом — посол ЄС пояснив небезпеку

21:05 Вчені пояснили, як вино може бути корисним для серця

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

22:27 Ветеран вимагає стягнути з РФ 12 млн грн шкоди — що вирішив суд

22:12 РФ використовує західне обладнання для виробництва Орєшніка — FT

21:59 Зеленський повідомив про важкі втрати серед військових КНДР

21:57 Поліція не зреагувала на скаргу одесита на ТЦК — рішення суду

21:38 Відомий футболіст і партнери з команди потрапили у страшну ДТП

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:18 РФ оснащує шахеди штучним інтелектом — посол ЄС пояснив небезпеку

21:05 Вчені пояснили, як вино може бути корисним для серця

20:59 В Польщі зникне клуб, де шість українців, з яких три збірники

20:53 Пропускав уроки — на Львівщині суд оштрафував матір школяра

20:21 Синоптики застерегли, якої погоди варто очікувати завтра

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

22:33 Вибухи звучать в Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає