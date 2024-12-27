Россияне оснащают "Шахеды" ИИ для более точных атак по Украине

РФ оснащает шахеды ИИ — посол ЕС объяснил опасность
Посол Украины в Европейском Союзе Всеволод Ченцов заявил, что Россия начала использовать искусственный интеллект в своих ударных дронах Shahed. Это значительно усложняет их глушение средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом Ченцов сказал в интервью Politicо.
Новые возможности дронов
Благодаря ИИ дроны способны самостоятельно идентифицировать стратегические объекты, такие как электростанции, и наносить удары даже без подключения к сети.
Использование ИИ делает дроны менее зависимыми от операторов и внешнего управления, что затрудняет их обнаружение и нейтрализацию.
Вызовы для Украины
По словам посла, усовершенствование дронов значительно повышает риск для критической инфраструктуры Украины. Это требует новых технологических подходов к защите и улучшению средств противодействия.
Украинская сторона активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы усилить защиту своей энергетической и другой инфраструктуры от угроз.
Добавим, что такие действия России являются очередным подтверждением ее намерений наносить целенаправленные удары по гражданским и стратегическим объектам, что нарушает международное право.
Напомним, дроны Службы безопасности Украины взорвали склад боеприпасов в Ростовской области, расположенном на полигоне "Кадамовский".
Кроме того, ВСУ нанесли удар по расположению 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области.
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