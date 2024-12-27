Россияне оснащают "Шахеды" ИИ для более точных атак по Украине

БпЛА. Фото: росСМИ

Посол Украины в Европейском Союзе Всеволод Ченцов заявил, что Россия начала использовать искусственный интеллект в своих ударных дронах Shahed. Это значительно усложняет их глушение средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом Ченцов сказал в интервью Politicо.

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Новые возможности дронов

Благодаря ИИ дроны способны самостоятельно идентифицировать стратегические объекты, такие как электростанции, и наносить удары даже без подключения к сети.

Использование ИИ делает дроны менее зависимыми от операторов и внешнего управления, что затрудняет их обнаружение и нейтрализацию.

Вызовы для Украины

По словам посла, усовершенствование дронов значительно повышает риск для критической инфраструктуры Украины. Это требует новых технологических подходов к защите и улучшению средств противодействия.

Украинская сторона активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы усилить защиту своей энергетической и другой инфраструктуры от угроз.

Добавим, что такие действия России являются очередным подтверждением ее намерений наносить целенаправленные удары по гражданским и стратегическим объектам, что нарушает международное право.

Напомним, дроны Службы безопасности Украины взорвали склад боеприпасов в Ростовской области, расположенном на полигоне "Кадамовский".

Кроме того, ВСУ нанесли удар по расположению 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области.