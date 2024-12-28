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Россия запустила по Николаевщине 15 БпЛА – какие успехи у сил ПВО

28 декабря 2024 09:11
Анастасия Постоенко - Редактор
Украинская ПВО уничтожила 15 вражеских дронов в Николаевской области
Бойцы подразделения ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Они запустили 16 "Шахедов" и другие виды БПЛА по Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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В ночь на 28 декабря 2024 года оккупанты выпустили 16 беспилотников из Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 08:30 подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины успешно сбили 15 вражеских дронов в Николаевской области. Один беспилотник-имитатор был потерян локационно.

В результате падения обломков сбитых БпЛА повреждено имущество одного из предприятий и многоквартирный дом в Николаеве. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

CNN и ISW заявили, что Россия вдвое нарастила производство ударных беспилотников на заводах.

Между тем, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал подробности о способностях украинских ударных дронов.

ПВО Генштаб ВСУ война в Украине Россия РЭБ БпЛА

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