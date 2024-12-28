Взрывы в Николаеве 28 декабря - в городе ликвидировали последствия ночной атаки

Ночная атака на Николаев — разрушена крыша жилого дома
В ночь на 28 декабря 2024 года в Ингульском районе Николаева в результате вражеской атаки беспилотников произошло два пожара. Пожарные ликвидировали возгорание крыши пятиэтажного жилого дома на площади 5 кв. м и пожар камыша на площади 1000 кв. м.
Об этом сообщила прессслужба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Детали о последствиях атаки России на Николаевщину
Информация о пострадавших пока не поступала. В жилом доме в результате удара частично разрушена крыша, выбиты окна.
Для ликвидации последствий были привлечены 23 спасателя и 8 единиц техники. Помощь пострадавшим оказывали представители Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины.
Напомним, над Николаевской областью сегодня, 28 декабря, с или противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников.
Тем временем в России раздались взрывы от атак беспилотников сразу в трех областях.
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