Взрывы в Николаеве 28 декабря - в городе ликвидировали последствия ночной атаки

Пожарные на месте вызова в Николаеве. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

В ночь на 28 декабря 2024 года в Ингульском районе Николаева в результате вражеской атаки беспилотников произошло два пожара. Пожарные ликвидировали возгорание крыши пятиэтажного жилого дома на площади 5 кв. м и пожар камыша на площади 1000 кв. м.

Об этом сообщила прессслужба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Информация о пострадавших пока не поступала. В жилом доме в результате удара частично разрушена крыша, выбиты окна.

Поврежден дом. Фото: ГСЧС Николаевской области

Пожар на крыше. Фото: ГСЧС Николаевской области

Для ликвидации последствий были привлечены 23 спасателя и 8 единиц техники. Помощь пострадавшим оказывали представители Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины.

Напомним, над Николаевской областью сегодня, 28 декабря, с или противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников.

Тем временем в России раздались взрывы от атак беспилотников сразу в трех областях.