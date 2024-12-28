Вибух на залізниці в Росії — українська розвідка показала наслідки

Рятувальники гасять пожежу на залізниці. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Московській області стався потужний вибух на залізниці. Однак російська пропаганда бреше та приховує наслідки інциденту.

Про це повідомило ГУР Міністерства оборони України в Telegram у суботу, 28 грудня.

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Наслідки вибуху на залізниці в Московській області

Як зазначили в ГУР, 27 грудня о першій ночі на залізничній станції населеного пункту Воскресенськ Московської області відбувся вибух. Було знищено вагони вантажного поїзда, який використовували для забезпечення логістики російської армії. Наразі встановлюють масштаб завданих збитків.

"Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо воскрєсєнска ― страх вождів кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає", — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, Повітряні Сили Збройних Сил України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали потужного удару по захищеному російському об'єкту. Йдеться про склад з ударними іранськими дронами Shahed, який розташований в Орловській області.

Служба безпеки України та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі. Противник залишився без 40 цистерн пального. Сума збитків — чотири мільйони доларів.