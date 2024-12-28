Взрыв на железной дороге в России — украинская разведка показала последствия

Спасатели тушат пожар на железной дороге. Фото иллюстративное: росСМИ

В Московской области произошел мощный взрыв на железной дороге. Однако российская пропаганда врет и скрывает последствия инцидента.

Об этом сообщило ГУР Министерства обороны Украины в Telegram в субботу, 28 декабря.

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Последствия взрыва на железной дороге в Московской области

Как отметили в ГУР, 27 декабря в час ночи на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области произошел взрыв. Были уничтожены вагоны грузового поезда, который использовали для обеспечения логистики российской армии. Сейчас устанавливают масштаб нанесенного ущерба.

"Судя по запалу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, врет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо воскресенска - страх вождей кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно возрастает", — отметили в ГУР.

Напомним, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли мощный удар по защищенному российскому объекту. Речь идет о складе с ударными иранскими дронами Shahed, который расположен в Орловской области.

Служба безопасности Украины и Силы обороны уничтожили российский поезд на Запорожье. Противник остался без 40 цистерн горючего. Сумма убытков — четыре миллиона долларов.