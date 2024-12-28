Громкие взрывы прогремели в Сумах 28 декабря — что известно

В Сумах прогремели мощные взрывы — что известно
Вечером 28 декабря в Сумах было шумно. Воздушную тревогу в городе не объявляли, однако было слышно взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне Суми" в Telegram.
Взрывы в Сумах 28 декабря
Россияне продолжают ежедневно атаковать украинские города. В Сумах в субботу вечером прогремели мощные взрывы.
На данный момент карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, в Ингульском районе Николаева в результате вражеской атаки беспилотников произошло два пожара. Пожарные ликвидировали возгорание крыши пятиэтажного жилого дома.
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