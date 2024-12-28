Громкие взрывы прогремели в Сумах 28 декабря — что известно

Взрывы в городе. Фото иллюстративное: УНИАН

Вечером 28 декабря в Сумах было шумно. Воздушную тревогу в городе не объявляли, однако было слышно взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне Суми" в Telegram.

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Взрывы в Сумах 28 декабря

Россияне продолжают ежедневно атаковать украинские города. В Сумах в субботу вечером прогремели мощные взрывы.

Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот

На данный момент карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в Ингульском районе Николаева в результате вражеской атаки беспилотников произошло два пожара. Пожарные ликвидировали возгорание крыши пятиэтажного жилого дома.

В Московской области произошел мощный взрыв на железной дороге. Однако российская пропаганда скрывает последствия инцидента.