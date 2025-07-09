Вибухи у Сумах 9 липня — чим вдарили росіяни

У Сумах пролунали потужні вибухи
Вибухи у Сумах зараз, 9 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують безпілотниками.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Сумах
Вибухи у Сумах жителі чули близько 18:40. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про рух російських безпілотників на Сумщину.
"Група ворожих БпЛА з Брянської області РФ рухається курсом на північ Сумщини та Чернігівщини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 червня обстріляли Суми та вбили шість людей, ще 29 осіб отримали поранення.
Також ми писали, що у Харківській області 9 липня пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Чугуєва.
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