Вибухи у Сумах 9 липня — чим вдарили росіяни

Вибух у Києві. Ілюстративне фото: кадр з відео

Вибухи у Сумах зараз, 9 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Сумах

Вибухи у Сумах жителі чули близько 18:40. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про рух російських безпілотників на Сумщину.

"Група ворожих БпЛА з Брянської області РФ рухається курсом на північ Сумщини та Чернігівщини", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних силах ЗСУ в Telegram

Нагадаємо, 3 червня обстріляли Суми та вбили шість людей, ще 29 осіб отримали поранення.

Також ми писали, що у Харківській області 9 липня пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Чугуєва.