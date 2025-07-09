Взрывы в Сумах 9 июля - чем ударили россияне

Взрыв в Киеве. Иллюстративное фото: кадр из видео

Взрывы в Сумах сейчас, 9 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Сумах

Взрывы в Сумах жители слышали около 18:40. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ в Telegram предупреждали о движении российских беспилотников на Сумщину.

"Группа вражеских БпЛА из Брянской области РФ движется курсом на север Сумщины и Черниговщины", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных силах ВСУ в Telegram

Напомним, 3 июня обстреляли Сумы и убили шесть человек, еще 29 человек получили ранения.

Также мы писали, что в Харьковской области 9 июля прогремели взрывы. В Воздушных силах сообщали о скоростной цели в направлении Чугуева.