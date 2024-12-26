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У Сумах лунають повторні вибухи

26 грудня 2024 13:28
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи у Сумах вдень 26 грудня — яка небезпека
Вибух. Фото ілюстративне: facebook/TGinfo.pl
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Сумах пролунали вдень, 26 грудня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Сумах чутно серію вибухів", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи у Сумах лунали вже близько 11:57. Повідомлялося про пуски керованих авіабомб у напрямку Сум. 

Також 26 грудня окупанти атакували Дар'ївку Херсонської області. Відомо про постраждалого.

війна вибух Суми обстріли окупанти повітряна тривога

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