Вибухи у Сумах 26 грудня — росіяни випустили КАБи

Вибух у Сумах. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Вибухи у Сумах пролунали у четвер, 26 грудня. Російські війська випустили на місто керовані авіаційні бомби.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

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Вибухи у Сумах 26 грудня

Повітряні сили о 10:44 повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Прифронтові області попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних сил

Вже о 10:59 відомство повідомило про пуски керованих авіабомб у напрямку Сум.

Скриншот допису Повітряних сил

Через 15 хвилин зафіксували повторний пуск.

Скриншот допису Повітряних сил

Об 11:57 у місті лунали потужні вибухи, а об 12:16 попереджають про загрозу удару по Сумському районі.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі місцева влада ніяк не коментувала обстрілів.

Нагадаємо, 26 грудня вибухи лунали також у Київській області. Російські війська випустили по регіону ударні дрони, працювала ППО.

Крім того, сьогодні окупанти обстріляли центральний ринок у Нікополі Дніпропетровської області. Там поранено вісім людей.