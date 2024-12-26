Вибухи у Сумах 26 грудня — росіяни випустили КАБи

У Сумах пролунав потужний вибух
Вибухи у Сумах пролунали у четвер, 26 грудня. Російські війська випустили на місто керовані авіаційні бомби.
Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.
Вибухи у Сумах 26 грудня
Повітряні сили о 10:44 повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Прифронтові області попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Вже о 10:59 відомство повідомило про пуски керованих авіабомб у напрямку Сум.
Через 15 хвилин зафіксували повторний пуск.
Об 11:57 у місті лунали потужні вибухи, а об 12:16 попереджають про загрозу удару по Сумському районі.
Наразі місцева влада ніяк не коментувала обстрілів.
Нагадаємо, 26 грудня вибухи лунали також у Київській області. Російські війська випустили по регіону ударні дрони, працювала ППО.
Крім того, сьогодні окупанти обстріляли центральний ринок у Нікополі Дніпропетровської області. Там поранено вісім людей.
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