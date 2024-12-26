Взрывы в Сумах 26 декабря — россияне выпустили КАБы

В Сумах раздался мощный взрыв
Взрывы в Сумах раздались в четверг, 26 декабря. Российские войска выпустили на город управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.
Взрывы в Сумах 26 декабря
Воздушные силы в 10:44 сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Прифронтовые области предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.
Уже в 10:59 ведомство сообщило о пусках управляемых авиабомб в направлении Сум.
Через 15 минут был зафиксирован повторный пуск.
В 11:57 в городе раздавались мощные взрывы, а в 12:16 предупреждают об угрозе удара по Сумскому району.
Сейчас местные власти никак не комментировали обстрелы.
Напомним, 26 декабря взрывы раздавались также в Киевской области. Российские войска выпустили по региону ударные дроны, работала ПВО.
Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли центральный рынок в Никополе Днепропетровской области. Там ранены восемь человек.
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