Взрывы в Сумах 26 декабря — россияне выпустили КАБы

Взрыв в Сумах. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Взрывы в Сумах раздались в четверг, 26 декабря. Российские войска выпустили на город управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумах 26 декабря

Воздушные силы в 10:44 сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Прифронтовые области предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 10:59 ведомство сообщило о пусках управляемых авиабомб в направлении Сум.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Через 15 минут был зафиксирован повторный пуск.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В 11:57 в городе раздавались мощные взрывы, а в 12:16 предупреждают об угрозе удара по Сумскому району.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас местные власти никак не комментировали обстрелы.

Напомним, 26 декабря взрывы раздавались также в Киевской области. Российские войска выпустили по региону ударные дроны, работала ПВО.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли центральный рынок в Никополе Днепропетровской области. Там ранены восемь человек.