Взрывы в Сумах днем 26 декабря — какая опасность

В Сумах раздаются повторные взрывы
26 декабря 2024 13:28
Взрыв. Фото иллюстративное: facebook/TGinfo.pl
Взрывы в Сумах прозвучали днем, 26 декабря. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Сумах
"В Сумах слышна серия взрывов", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы в Сумах раздавались уже около 11:57. Сообщалось о пусках управляемых авиабомб в направлении Сум.
Также 26 декабря оккупанты атаковали Дар'евку Херсонской области. Известно о пострадавшем.
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