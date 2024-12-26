Взрывы в Сумах днем 26 декабря — какая опасность

Взрыв. Фото иллюстративное: facebook/TGinfo.pl

Взрывы в Сумах прозвучали днем, 26 декабря. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Сумах

"В Сумах слышна серия взрывов", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Сумах раздавались уже около 11:57. Сообщалось о пусках управляемых авиабомб в направлении Сум.

Также 26 декабря оккупанты атаковали Дар'евку Херсонской области. Известно о пострадавшем.