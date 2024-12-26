Вибухи у Сумах зараз 26 грудня

У Сумах втретє за день чутно вибухи — що відомо
У Сумах ввечері 26 грудня було чути звук вибуху. В області з 16:10 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Вибухи в Сумах 26 грудня
"У Сумах було чути звук вибуху", — йдеться в повідомленні о 16:23.
Незадовго до цього у Повітряних силах Збройних сил України заявили про "КАБ курсом на Сумщину".
Деталей про прильоти та руйнування станом на 16:36 немає. Однак у регіоні ще досі триває повітряна тривога.
Карта повітряної тривоги в Україні наразі виглядає так:
Нагадаємо, вибухи в Сумах лунали вже близько 11:57. Повідомлялося про пуски керованих авіабомб у напрямку Сум.
Крім того, вибухи в цьому місті сьогодні лунали вдруге. Причому вже за годину.
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