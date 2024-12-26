Взрывы в Сумах сейчас 26 декабря

В Сумах третий раз за день слышны взрывы — что известно
В Сумах вечером 26 декабря был слышен звук взрыва. В области с 16:10 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Взрывы в Сумах 26 декабря
"В Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении в 16:23.
Незадолго до этого в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили о "КАБ курсом на Сумщину".
Детали о прилетах и разрушениях по состоянию на 16:36 нет. Однако в регионе до сих пор продолжается воздушная тревога.
Карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:
Напомним, взрывы в Сумах раздавались уже около 11:57. Сообщалось о пусках управляемых авиабомб по направлению Сум.
Кроме того, взрывы в этом городе сегодня раздавались во второй раз. Причем уже через час.
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