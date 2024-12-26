Взрывы в Сумах сейчас 26 декабря

Дым от взрыва. Фото: Pixabay

В Сумах вечером 26 декабря был слышен звук взрыва. В области с 16:10 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Читайте также:

Скриншот сообщений "Суспільного"

Взрывы в Сумах 26 декабря

"В Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении в 16:23.

Незадолго до этого в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили о "КАБ курсом на Сумщину".

Детали о прилетах и разрушениях по состоянию на 16:36 нет. Однако в регионе до сих пор продолжается воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Сумах раздавались уже около 11:57. Сообщалось о пусках управляемых авиабомб по направлению Сум.

Кроме того, взрывы в этом городе сегодня раздавались во второй раз. Причем уже через час.