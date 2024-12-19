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У СБУ підтвердили атаку на НПЗ у Новошахтинську

19 грудня 2024 10:32
Євгенія Брюховецька - редактор
В СБУ підтвердили атаку на НПЗ у Новошахтинську — джерела
Пожежа на НПЗ. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські безпілотники та ракети в ніч проти четверга, 19 грудня, атакували нафтопереробний завод у Новошахтинську Ростовської області. Він є єдиним таким об'єктом, який працював в регіоні.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ.

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Так, вночі силами й засобами ВМС та СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ
"Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області.

За даними СБУ, спочатку дрони перевантажили російське ППО, яке захищало завод, створивши "вікно" для роботи українських реактивних ракет.

Внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа на установці каталітичного крекінгу, яка призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Відомо, що цей НПЗ єдиний, який працював в Ростовській області. Об'єкт спеціалізувався на
виробництві мазуту, пічного, судового й дизельного пального та прямогонного бензину.

Проєктна потужність переробки на заводі сягає 7,5 мільйон тонн нафти на рік. Його використовували для забезпечення потреб збройних сил РФ. 

Раніше про роботу сил ППО у Ростовській області повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар.

Також ми писали, що 14 грудня в російському місті Орел на території місцевої нафтобази влучив безпілотник, внаслідок чого спалахнула пожежа.

СБУ НПЗ нафта війна в Україні Росія Ростов

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