В СБУ подтвердили атаку на НПЗ в Новошахтинске

Пожар на НПЗ. Фото: скриншот с видео

Украинские беспилотники и ракеты в ночь на четверг, 19 декабря, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Он является единственным объектом, который работал в регионе.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ.

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Так, ночью силами и средствами ВМС и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области.

По данным СБУ, сначала дроны перегрузили российское ПВО, которое защищало завод, создав "окно" для работы украинских реактивных ракет.

В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар на установке каталитического крекинга, который предназначен для получения сжиженных углеводородных газов.

Известно, что этот НПЗ единственный, который работал в Ростовской области. Объект специализировался на

производстве мазута, печного, морского и дизельного горючего и прямогонного бензина.

Проектная мощность переработки на заводе составляет 7,5 миллиона тонн нефти в год. Его использовали для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Ранее о работе сил ПВО в Ростовской области сообщил временный исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Также мы писали, что 14 декабря в российском городе Орел на территории местной нефтебазы попал беспилотник, в результате чего вспыхнул пожар.