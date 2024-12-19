В СБУ подтвердили атаку на НПЗ в Новошахтинске
Украинские беспилотники и ракеты в ночь на четверг, 19 декабря, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Он является единственным объектом, который работал в регионе.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ.
Атака на НПЗ в Ростовской области
Так, ночью силами и средствами ВМС и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО
"Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области.
По данным СБУ, сначала дроны перегрузили российское ПВО, которое защищало завод, создав "окно" для работы украинских реактивных ракет.
В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар на установке каталитического крекинга, который предназначен для получения сжиженных углеводородных газов.
Известно, что этот НПЗ единственный, который работал в Ростовской области. Объект специализировался на
производстве мазута, печного, морского и дизельного горючего и прямогонного бензина.
Проектная мощность переработки на заводе составляет 7,5 миллиона тонн нефти в год. Его использовали для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
Ранее о работе сил ПВО в Ростовской области сообщил временный исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
Также мы писали, что 14 декабря в российском городе Орел на территории местной нефтебазы попал беспилотник, в результате чего вспыхнул пожар.
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