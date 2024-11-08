Коваленко прокоментував заяву росіян щодо заборони масованих ударів по Україні

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко прокоментував заяву російських воєнкорів про заборону окупантам здійснювати масовані ракетні удари по Україні. Він закликав менше вірити ворогу.

Про це Андрій Коваленко написав у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

Читайте також:

Масовані ракетні обстріли України

Коваленко наголосив, що противник накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. За його словами, кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація.

"Відповідно, важливо бути готовими до цього", — зазначив він.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Що передувало

Один з російських воєнкорів заявив, що масованих ударів по Україні більше не буде. За його словами, стратегічна авіація Росії отримала команду.

Допис російського воєнкора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Запоріжжі число загиблих від останнього російського удару досягло 10, а постраждалих — 41.

Також в ніч на 8 листопада загарбники обстріляли Україну, запустивши 5 ракет та 92 ударних безпілотники.