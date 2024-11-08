Обстріл України 8 жовня — скільки цілей збили сили ППО

Робота мобільної групи ППО. Ілюстративне фото: Миколаївська ОВА

Російські загарбники у ніч на 8 листопада завдали удару по Україні, випустивши по нашій державі 5 ракет та 92 ударних безпілотники. Зусиллями протиповітряної оборони було знешкоджено більшість ворожих цілей в українському небі.

Про це повідомили у Повітряних силах у п'ятницю, 8 листопада.

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Обстріл України 8 листопада

Росіяни завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Також вони застосували 92 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", — говориться у повідомленні.

Наразі підтверджено збиття 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Також повідомляється, що 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

"Один — в повітряному просторі України. Бойова робота триває!" — наголосили у повітряних силах.

У Повітряних силах додали, що внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Раніше ми писали, що росіяни атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Повідомляється про загибель однієї людини.

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки по місту 7 листопада. Станом на ранок 8 листопада відомо про 8 загиблих та 42 поранених.