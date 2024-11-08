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Воздушные силы сообщили, сколько целей было сбито этой ночью

8 ноября 2024 10:00
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Обстрел Украины 8 октября — сколько целей сбили силы ПВО
Работа мобильной группы ПВО. Иллюстративное фото: Николаевская ОВА
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики в ночь на 8 ноября нанесли удар по Украине, выпустив по нашему государству 5 ракет и 92 ударных беспилотника. Усилиями противовоздушной обороны было обезврежено большинство вражеских целей в украинском небе.

Об этом сообщили в Воздушных силах в пятницу, 8 ноября.

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Отчет о сбитых ракетах и дронах Фото: Воздушные силы.

Обстрел Украины 8 ноября

Россияне нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Также они применили 92 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Подтверждено сбитие 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Также сообщается, что 26 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

"Один — в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!" — подчеркнули в воздушных силах.

В Воздушных силах добавили, что в результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.

Ранее мы писали, что россияне атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками.

В Запорожье выросло количество погибших в результате российской атаки по городу 7 ноября. По состоянию на утро 8 ноября известно о 8 погибших и 42 раненых.

Украина Воздушные Силы ВСУ ПВО обстрелы ракеты дроны

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