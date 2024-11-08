Коваленко прокомментировал заявление россиян о запрете массированных ударов по Украине

Последствия российских обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко прокомментировал заявление российских военкоров о запрете оккупантам совершать массированные ракетные удары по Украине. Он призвал меньше верить врагу.

Об этом Андрей Коваленко написал в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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Коваленко отметил, что противник накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. По его словам, количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация.

"Соответственно, важно быть готовыми к этому", — отметил он.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Один из российских военкоров заявил, что массированных ударов по Украине больше не будет. По его словам, стратегическая авиация России получила команду.

Пост российского военкора. Фото: скриншот

Напомним, в Запорожье число погибших от последнего российского удара достигло 10, а пострадавших — 41.

Также в ночь на 8 ноября захватчики обстреляли Украину, запустив 5 ракет и 92 ударных беспилотника.