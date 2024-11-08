Обстріл Запоріжжя 7 листопада — наслідки атаки на місто

Авіаудар по Запоріжжю — правоохоронці показали наслідки атаки
Російські війська 7 листопада завдали шість авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок обстрілів загинуло 8 людей, ще 42 отримали поранення.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у п'ятницю, 8 листопада, та показали наслідки.
Наслідки ударів по Запоріжжю 7 листопада
Правоохоронці розповіли, що вчора близько 15:00 окупанти вдарили шістьма КАБами по місту. Станом на ранок 8 листопада відомо про вісьмох загиблих, серед них 1-річна дитина. Ще 42 людини отримали поранення.
"Від влучення одного з боєприпасів зруйновано багатоповерховий будинок. Інші удари завдали по приватних секторах спальних районів міста, лікарні та інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Зруйновано приватні будинки. Пошкоджено автомобілі місцевих мешканців", — йдеться у повідомленні.
Наразі пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Під завалами можуть бути люди.
Нагадаємо, вдень 7 листопада окупанти здійснили масовану атаку на Запоріжжя, скинувши шість авіабомб по місту.
Незадовго рятувальники показали фото і відео наслідків обстрілів по цивільних у Запоріжжі. Відомо, що є влучання по лікарні та будинках.
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