Обстрел Запорожья 7 ноября — последствия атаки на город

Удар по Запорожью – правоохранители показали последствия атаки
Российские войска 7 ноября нанесли шесть авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 42 получили ранения.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в пятницу, 8 ноября, и показали последствия.
Последствия ударов по Запорожью 7 ноября
Правоохранители рассказали, что вчера около 15:00 оккупанты ударили шестью КАБами по городу. По состоянию на утро 8 ноября известно о восьми погибших, в том числе 1-летний ребенок. Еще 42 человека получили ранения.
"От попадания одного из боеприпасов разрушен многоэтажный дом. Другие удары нанесли по частным секторам спальных районов города, больницы и другим объектам гражданской инфраструктуры. Разрушены частные дома. Повреждены автомобили местных жителей", — говорится в сообщении.
Пока поисково-спасательные работы еще продолжаются. Под завалами могут находиться люди.
Напомним, днем 7 ноября оккупанты совершили массированную атаку на Запорожье, сбросив шесть авиабомб по городу.
Незадолго спасатели показали фото и видео последствий обстрелов по гражданским в Запорожье. Известно, что есть попадания по больнице и домам.
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