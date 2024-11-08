Обстрел Запорожья 7 ноября — последствия атаки на город

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Российские войска 7 ноября нанесли шесть авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 42 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в пятницу, 8 ноября, и показали последствия.

Читайте также:

Последствия ударов по Запорожью 7 ноября

Правоохранители рассказали, что вчера около 15:00 оккупанты ударили шестью КАБами по городу. По состоянию на утро 8 ноября известно о восьми погибших, в том числе 1-летний ребенок. Еще 42 человека получили ранения.

Разрушеные дома в результате удара РФ по Запорожью. Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

Правоохранители на месте удара в Запорожье. Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

Разрушеные автомобили в результате обстрелов. Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

"От попадания одного из боеприпасов разрушен многоэтажный дом. Другие удары нанесли по частным секторам спальных районов города, больницы и другим объектам гражданской инфраструктуры. Разрушены частные дома. Повреждены автомобили местных жителей", — говорится в сообщении.

Пока поисково-спасательные работы еще продолжаются. Под завалами могут находиться люди.

Напомним, днем 7 ноября оккупанты совершили массированную атаку на Запорожье, сбросив шесть авиабомб по городу.

Незадолго спасатели показали фото и видео последствий обстрелов по гражданским в Запорожье. Известно, что есть попадания по больнице и домам.