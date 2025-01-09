Росіянка ремствує, що біженці, які прибули у РФ із Донбасу, допомагають ЗСУ — перехоплення ГУР

Біженці. Фото ілюстративне: zaborona.com

Біженці, які прибувають до РФ з тимчасово окупованих територій України, надсилають гроші на допомогу ЗСУ. Таку заяву зробила жителька Бєлгородської області.

Відео з перехопленою розмовою в середу, 8 січня, опублікувало ГУР.

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Скриншот повідомлення ГУР

Що каже росіянка про біженців з окупованої частини України

Під час розмови з іншою жінкою жителька Бєлгородської області зазначає, що біженці з України всюди: в Росії вони влаштовуються на роботу, а потім перераховують гроші на потреби українських військовослужбовців.

"Любо, вони всюди... Які жили от на Донбасі — вони приїжджають, чуєш, влаштовуються сюди на роботу, гроші отримують, перераховують на ЗСУ. І питання: а куди дивиться наша влада?" — поскаржилася росіянка.

У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин проти українського народу на РФ чекатиме справедлива відплата.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило ролик, на якому зафіксовано, як українські розвідники завдали точкових ударів по ключових об'єктах росіян. Зокрема, вдалося уразити логістику окупантів та їхні сучасні засоби РЕБ.

Також ми повідомляли, що наприкінці грудня ліквідували начальника штабу батальйону окупантів у Запорізькій області Сергія Мельникова. Дрон влучив в автівку, в якій перебував сам Мельником та його водій. Обидва окупанти загинули.